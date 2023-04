Tutto pronto per la sfida mondiale tra gli scacchisti Nepo e Ding (Di sabato 8 aprile 2023) AGI – Ian Nepomniachtchi e Ding Liren. Un russo che gioca sotto la bandiera della Fide (federazione internazionale) e un cinese che spera di portare a Pechino, per la prima volta, il titolo di campione mondiale di scacchi. Uno esuberante, tra smorfie e gesti, l'altro timidissimo, tra parole a mezza voce e piccoli sorrisi. Due caratteri opposti, due modi diversi di stare davanti alla scacchiera, due stili di gioco contrastanti che, potenzialmente, potrebbero dare vita a un match non banale e molto equilibrato. La sfida per il trono mondiale per gli scacchi inizia domenica, poco prima del pranzo di Pasqua, ad Astana, in Kazakhstan. Il successore di Magnus Carlsen, che ha rinunciato al trono la scorsa estate e il cui spettro aleggerà durante tutta la manifestazione, verrà eletto a fine aprile e sarà, in ... Leggi su agi (Di sabato 8 aprile 2023) AGI – Ianmniachtchi eLiren. Un russo che gioca sotto la bandiera della Fide (federazione internazionale) e un cinese che spera di portare a Pechino, per la prima volta, il titolo di campionedi scacchi. Uno esuberante, tra smorfie e gesti, l'altro timidissimo, tra parole a mezza voce e piccoli sorrisi. Due caratteri opposti, due modi diversi di stare davanti alla scacchiera, due stili di gioco contrastanti che, potenzialmente, potrebbero dare vita a un match non banale e molto equilibrato. Laper il tronoper gli scacchi inizia domenica, poco prima del pranzo di Pasqua, ad Astana, in Kazakhstan. Il successore di Magnus Carlsen, che ha rinunciato al trono la scorsa estate e il cui spettro aleggerà durante tutta la manifestazione, verrà eletto a fine aprile e sarà, in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : Tutto pronto al Maradona ????? ?? #ForzaNapoliSempre #TuttoPerLei - VolpeReal : Tutto ciò è meraviglioso. L'ho messo anche nella mia tesi triennale. Il 'Coccodrillo' è un articolo già pronto (an… - fsnews_it : Tutto pronto per il tour #Marconeglistadi2023: dal #17giugno a #Bibione al #15luglio al Circo Massimo di #Roma ???… - EnrichettaNegri : RT @MikLen70: Draghi imposta il #PNRR e si esalta: tutto ok e pronto per chiunque! Draghi passa la palla a Meloni: siamo pronti! Meloni n… - dunamisfire4397 : RT @vogue_italia: Tutto pronto per la luna rosa di stasera 6 aprile 2023. E, a quanto pare, ci farà innamorare... -