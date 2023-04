“Tu morirai”. Il dopo GF Vip 7 è choc per il vippone: la notizia, poi l’annuncio sui social (Di sabato 8 aprile 2023) GF Vip 7, preoccupazione per l’ex gieffino. L’esperienza televisiva nella casa più spiata d’Italia si è conclusa da pochi giorni e ha il nome della vincitrice, Nikita Pelizon. Tra festeggiamenti e nuovi progetti futuri, tra gli ex vipponi c’è anche chi non sta vivendo un momento molto facile di vita. Infatti essere stato letteralmente vittima di minacce, l’ex vippone ha deciso di rivelare tutto solo oggi, spiegando ai fan per filo e per segno cosa sta succedendo da quando ha abbandonato la casa del GF Vip 7. Davide Donadei minacciato di morte dopo il GF Vip 7. I fan hanno avuto modo di conoscerlo nel pieno della sua spontaneità toccando con mano quanto nella vita di Davide il lavoro sia una parte importante e imprescindibile. Purtroppo però la vita della notorietà non è facile da affrontare, soprattutto quando si ricevono continui e infondati ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 aprile 2023) GF Vip 7, preoccupazione per l’ex gieffino. L’esperienza televisiva nella casa più spiata d’Italia si è conclusa da pochi giorni e ha il nome della vincitrice, Nikita Pelizon. Tra festeggiamenti e nuovi progetti futuri, tra gli ex vipponi c’è anche chi non sta vivendo un momento molto facile di vita. Infatti essere stato letteralmente vittima di minacce, l’exha deciso di rivelare tutto solo oggi, spiegando ai fan per filo e per segno cosa sta succedendo da quando ha abbandonato la casa del GF Vip 7. Davide Donadei minacciato di morteil GF Vip 7. I fan hanno avuto modo di conoscerlo nel pieno della sua spontaneità toccando con mano quanto nella vita di Davide il lavoro sia una parte importante e imprescindibile. Purtroppo però la vita della notorietà non è facile da affrontare, soprattutto quando si ricevono continui e infondati ...

