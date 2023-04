Troyes vs Clermont – probabili formazioni e ultime notizie

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 8 aprile 2023) Unfuori forma accoglie ilallo Stade de l’Aube in un incontro di Ligue 1 cruciale per i padroni di casa questa domenica 9 aprile. Una serie di risultati negativi dalla fine di gennaio fa sì che ilsia tra i favoriti per la retrocessione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIn un periodo di 12 partite senza vittorie in Ligue 1, ilha conquistato solo tre punti su 36 possibili. Dopo l’ultima vittoria di gennaio, ilsi trovava a cinque punti dalla zona retrocessione, ma la sua terribile corsa lo vede ora a cinque punti dalla salvezza con sole nove partite da giocare. La ...