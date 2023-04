Trentatreesima giornata Eurolega 2022 23 | Milano abbatte Barcellona

(Di sabato 8 aprile 2023) Nella/23, l’Olimpia,ormai fuori dai playoff, si prende la soddisfazione di battere ilal Forum per 84-76. I meneghini rimontano lo svantaggio del primo quarto grazie alle prove di Napier e Hines che trascinano la squadra al successo./23: OLIMPIA84-76 Vittoria inutile dima comunque sempre di prestigio contro la corazzata. Il match si presenta equilibrato fin dall’inizio con le due squadre che ribattono colpo su colpo, fin quando gli spagnoli provano la fuga chiudendo il primo quarto in vantaggio di 5 punti. Nel ...

Ultima sfida casalinga in Eurolega per l’Olimpia Milano. I meneghini ospitano oggi venerdì 7 Aprile il Barcellona (inizio del match alle ore 20:30) nella trentatreesima giornata della regular season 2 ...Sarunas Jasikevicius, coach del Barcellona, presenta così il match di questa sera con Olimpia Milano: Non importa come stia Milano Sarunas Jasikevicius, coach del Barcellona, presenta così il match di ...