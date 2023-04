"Trema più della Lazio": penalizzazioni in arrivo? Chi rischia (Di sabato 8 aprile 2023) A Roma c'è un caos calmo. Roma e Lazio, all'indomani della visita degli agenti della Guardia di Finanza, si dicono tranquille. Qualcosa però, nelle indagini della Procura della Capitale (per i giallorossi) e di quella di Tivoli (per i biancocelesti), si sta muovendo. Entrambi i club sono finiti nel mirino delle Fiamme Gialle per presunte plusvalenze fittizie. Il Procuratore Figc Chiné attende solo la trasmissione della carte dalla giustizia ordinaria per far scattare anche l'indagine sportiva, ma stavolta vuole tutto in mano prima di procedere e capire le tempistiche. Vuole comprendere da sé se questa nuova ramificazione del caso plusvalenze possa poi portare eventualmente a pene afflittive in questa stessa stagione. Ieri è stato informato costantemente su quanto stava avvenendo nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) A Roma c'è un caos calmo. Roma e, all'indomanivisita degli agentiGuardia di Finanza, si dicono tranquille. Qualcosa però, nelle indaginiProcuraCapitale (per i giallorossi) e di quella di Tivoli (per i biancocelesti), si sta muovendo. Entrambi i club sono finiti nel mirino delle Fiamme Gialle per presunte plusvalenze fittizie. Il Procuratore Figc Chiné attende solo la trasmissionecarte dalla giustizia ordinaria per far scattare anche l'indagine sportiva, ma stavolta vuole tutto in mano prima di procedere e capire le tempistiche. Vuole comprendere da sé se questa nuova ramificazione del caso plusvalenze possa poi portare eventualmente a pene afflittive in questa stessa stagione. Ieri è stato informato costantemente su quanto stava avvenendo nelle ...

