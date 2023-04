Trasferimento Milinkovic Savic Serie A | pazzesca occasione | il piano della big

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 8 aprile 2023)A, il centrocampista potrebbe salutare la Capitale in estate: ilbig. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lazio-Juventus non è solo uno scontro diretto per la Champions ma un’per entrambe le dirigenze di discutere anche in ottica mercato. Il big match29a giornataA Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.