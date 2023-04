Tragedia sulla via degli Dei | boscaiolo rimane schiacciato dal tronco di un albero appena tagliato

(Di sabato 8 aprile 2023) Undi 38 anni è rimastodaldi unad alto fusto che aveva. L’incidente è avvenuto sul sentiero della viaDèi, all’altezza di Le Croci di Monzuno, sull’Appennino bolognese. Ilè caduto sull’operaio specializzato, colpendolo sul torace senza dargli scampo. È stato un collega, che era sul luogo insieme al 38enne, a chiamare i soccorsi. La vittima era titolare di una ditta individuale specializzata in questo tipo di interventi. su Open Leggi anche: Alessandria, esplosione in un cantiere del Terzo Valico: morto un giovane operaio Roma e Brescia, ancora morti sul lavoro. Due camionisti morti schiacciati da pannelli e lamiere Morti sul lavoro, giornata nera: quattro vittime in 24 ...

Sull'Appennino bolognese un boscaiolo 38enne è rimasto ucciso dall'albero che aveva appena finito di tagliare. La tragedia è avvenuta a Monzuno ...