Traffico Roma del 08-04-2023 ore 17 | 00

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... astralmobilita : ???? #A12 #RomaTarquinia #incidente tra #CivitavecchiaSud e #SantaSevera ? #Roma ? traffico su seconda corsia ? P… - LuceverdeRoma : ?? ? #Roma #incidente - Via di Tor Bella Monaca ?????? Traffico rallentato tra Viale Paolo Ferdinando Quaglia e Via… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Roma - Viterbo, dalle ore 15.40 circolazione rallentata in pross… - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Roma - Viterbo, dalle ore 15.40 circolazione rallentata in pr… - astralmobilita : ??? #Roma #StadioOlimpico #8aprile Incontro di calcio #SerieA ? #Lazio #Juventus ore 20.45 ??? temporanea discipl… -

...Torano - Pescararallentato per incidente, come segnalato dal sito di Autostrade per l'Italia intorno alle 11.30. Sull'autostrada A24 si segnala neve fra Avezzano e il bivio A25/A24- ......ilè stato rallentato nella mattinata a causa di un incidente come segnalato sul sito di Autostrade per l'Italia. Sull'autostrada A24 si segnala neve fra Avezzano e il bivio A25 - A24- ...- - > Verona, incidente in Borgo. Incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato, in Borgoa Verona. Secondo le prime informazioni, un'automobilista ha perso il controllo della vettura ...

Traffico Roma del 08-04-2023 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Un lungo tratto di strada Lungomare, a partire dalla Bufalara, era rimasto chiuso per mesi dopo gli smottamenti dovuti alle mareggiate ...(ANSA) - ROMA, 08 APR - Proteste sono esplose ieri in Romania dove migliaia di agricoltori hanno bloccato il traffico alle frontiere con trattori e camion e sollecitato l'intervento della Commissione ...