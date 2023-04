Traffico Roma del 08-04-2023 ore 15 | 30

(Di sabato 8 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo pesche code sulla via Pontina direzione mare tra Castel di Decima e Castelno breve attese anche sulla A12 laCivita in entrata e in uscita alla barriera diOvest celebrazione della veglia Pasquale dalle 19:30 nella Basilica di San Pietro è già dalle 15 a vietato il transito in via rusticucci limitazioni di transito anche su altre strade a ridosso del Vaticano mentre in serata all’Olimpico l’incontro di calcio Lazio Juventus già attive le limitazioni per la circolazione nella zona dello stadio nel quartiere della Vittoria i parcheggi per i tifosi della Juve si può arrivare allo stadio anche con la metro la stazione più vicina è quella di Flaminio sulla linea e la giornata di domani Vi ricordo che il trasporto pubblico rumeno seguirà l’orario festivo per ...

...Torano - Pescararallentato per incidente, come segnalato dal sito di Autostrade per l'Italia intorno alle 11.30. Sull'autostrada A24 si segnala neve fra Avezzano e il bivio A25/A24- ......i lavoratori ex - ILVA in corteo da Cornigliano alla sede della Prefettura di Genova in Via... Ilsi è riversato sull'Aurelia con ripercussioni anche sul capoluogo […] Navigazione ......Torano - Pescararallentato per incidente, come segnalato dal sito di Autostrade per l'Italia intorno alle 11.30. Sull'autostrada A24 si segnala neve fra Avezzano e il bivio A25/A24- ...

Protests erupted yesterday in Romania as thousands of farmers blocked border traffic with tractors and trucks and urged the European Commission to take action, given the growing anger among farmers ov ...(ANSA) - ROMA, 08 APR - Proteste sono esplose ieri in Romania dove migliaia di agricoltori hanno bloccato il traffico alle frontiere con trattori e camion e sollecitato l'intervento della Commissione ...