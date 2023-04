Traffico Roma del 08-04-2023 ore 11:30 (Di sabato 8 aprile 2023) Luceverde Roma Buona giornata ben trovati da Simone Cerchiara grandine piogge intense fuori Roma nelle zone verso l’Abruzzo e la Ciociaria attenzione a spostamenti su strade Autostrade Viaggiare con prude avvenuto un grave incidente sulla A24 Roma L’Aquila più veicoli coinvolti chiusa l’autostrada da Carsoli verso l’Aquila fino al bivio per Pescara mattina di pioggia Roma cadute alberi in via strade a Tor Marancia chiusa via dell’Accademia del cimento sulla via Appia Pignatelli viaggiare con prudenza a Pasqua trasporto pubblico con orario festivo per bus e tram Pasqua e Pasquetta con la chiusura serale della metro a un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di sabato 8 aprile 2023) LuceverdeBuona giornata ben trovati da Simone Cerchiara grandine piogge intense fuorinelle zone verso l’Abruzzo e la Ciociaria attenzione a spostamenti su strade Autostrade Viaggiare con prude avvenuto un grave incidente sulla A24L’Aquila più veicoli coinvolti chiusa l’autostrada da Carsoli verso l’Aquila fino al bivio per Pescara mattina di pioggiacadute alberi in via strade a Tor Marancia chiusa via dell’Accademia del cimento sulla via Appia Pignatelli viaggiare con prudenza a Pasqua trasporto pubblico con orario festivo per bus e tram Pasqua e Pasquetta con la chiusura serale della metro a un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

