Traffico Roma del 08-04-2023 ore 09:30 (Di sabato 8 aprile 2023) Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buongiorno mattina di pioggia a Roma viaggiare con prudenza sulle principali strade in queste ore qualche difficoltà nella zona sud lungo il raccordo e Pontina alla rustica in via Noale attenzione a un incidente e intanto nei trasporti linea ferroviaria Roma Cassino treni Intercity e regionali con ritardi per un guasto alla stazione Casilina a Pasqua trasporto pubblico con orario festivo per bus e metro Pasqua e Pasquetta con la chiusura serale della metro alta con questo è tutto un servizio a cura della c e della Polizia Locale Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

