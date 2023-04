Traffico Roma del 08-04-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 aprile 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara Buon sabato mattina di pioggia aviaggiare con prudenza sulle strade di scorrimento quali la tangenziale raccordo anulare moderare la velocità aumentare le distanze di sicurezza a sud diper la pioggia rallentato ilinteressato un tratto del raccordo quello tra laFiumicino e la Pontina rallentamenti sulla Pontina tra Pratica di Mare ero al Tiburtino incidente in via Filippo Fiorentini all’altezza di via Bergamini a Centocelle incidente in via dei Castani procedere con prudenza trasporti linea ferroviariaCassino ferma la circolazione dei treni per un guasto alla stazione Casilina con questo è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...