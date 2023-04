Tottenham-Brighton (sabato 08 aprile 2023 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 8 aprile 2023) Mercoledì sera Man United e Newcastle hanno vinto e di conseguenza estromesso il Tottenham dalle prime quattro della classifica di Premier League. La squadra ora affidata a Cristian Stellini, dopo l’addio di Conte, ora è quinta a tre punti dalla coppia Red Devils–Magpies avendo anche giocato una gara in più. Al sesto posto c’è proprio InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 8 aprile 2023) Mercoledì sera Man United e Newcastle hanno vinto e di conseguenza estromesso ildalle prime quattro della classifica di Premier League. La squadra ora affidata a Cristian Stellini, dopo l’addio di Conte, ora è quinta a tre punti dalla coppia Red Devils–Magpies avendo anche giocato una gara in più. Al sesto posto c’è proprio InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #PremierLeague Le formazioni ufficiali del match tra #Tottenham e #Brighton #TOTBHA - El_Principe22_ : RT @DiMarzio: #PremierLeague | Derby italiano tra #Stellini e #DeZerbi in @SpursOfficial-@OfficialBHAFC - DiMarzio : #PremierLeague | Derby italiano tra #Stellini e #DeZerbi in @SpursOfficial-@OfficialBHAFC - ForestaUrbana : @_talebanikov Tano se potessi guardare una sola partita di Premier quale guarderesti? (Tolto Tottenham-Brighton) - Bianca34874951 : RT @DiMarzio: Dalle sfide in @Lega_B alla partita di oggi in @premierleague: #Stellini e #DeZerbi si sfidano in #TotthenamBrighton ?? https… -