Tottenham - Brighton: lite Stellini - De Zerbi, espulsi (Di sabato 8 aprile 2023) E' da dimenticare il derby italiano della panchine in Premier giocatosi oggi nello stadio del Tottenham. Gli Spurs hanno prevalso suil Brighton per 2 - 1, ma a fare notizia è soprattutto quanto è ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) E' da dimenticare il derby italiano della panchine in Premier giocatosi oggi nello stadio del. Gli Spurs hanno prevalso suilper 2 - 1, ma a fare notizia è soprattutto quanto è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wesandkiedis : RT @calcioinglese: Ricapitolando: ?? Prima della partita tra Tottenham e Brighton, al momento della consueta stretta di mano, De Zerbi ha q… - glooit : Tottenham-Brighton: lite Stellini-De Zerbi, espulsi leggi su Gloo - gianpi36590925 : RT @calcioinglese: Oggi c’è Tottenham-Brighton, ovvero la sfida tra i due allenatore italiani al momento in Premier League. Tutti ottimi p… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Stellini-De Zerbi, tensione in Tottenham-Brighton: prima il litigio, poi l'espulsione - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Stellini-De Zerbi, tensione in Tottenham-Brighton: prima il litigio, poi l'espulsione -

Tottenham - Brighton: lite Stellini - De Zerbi, espulsi E' da dimenticare il derby italiano della panchine in Premier giocatosi oggi nello stadio del Tottenham. Gli Spurs hanno prevalso suil Brighton per 2 - 1, ma a fare notizia è soprattutto quanto è successo fra i due tecnici Cristian Stellini e Roberto De Zerbi. I due si erano già salutati molto ... Premier: ritorno amaro per Lampard, Manchester United ok ... Aston Villa - Nottingham Forest 2 - 0 Brentford - Newcastle 1 - 2 Fulham - West Ham 0 - 1 Leicester - Bournemouth 0 - 1 Manchester United - Everton 2 - 0 Tottenham - Brighton 2 - 1 Wolverhampton - ... De Zerbi sulla lite con Stellini: 'Mi ha mancato di rispetto'. Il tecnico Spurs: 'Non è successo nulla' Roberto De Zerbi e Cristian Stellini , rispettivamente tecnico del Brighton e del Tottenham, hanno parlato al termine della partita valevole per la 30esima giornata di Premier League 2022/2023. Il tema principale sono state ovviamente le scintille tra i due , ... E' da dimenticare il derby italiano della panchine in Premier giocatosi oggi nello stadio del. Gli Spurs hanno prevalso suilper 2 - 1, ma a fare notizia è soprattutto quanto è successo fra i due tecnici Cristian Stellini e Roberto De Zerbi. I due si erano già salutati molto ...... Aston Villa - Nottingham Forest 2 - 0 Brentford - Newcastle 1 - 2 Fulham - West Ham 0 - 1 Leicester - Bournemouth 0 - 1 Manchester United - Everton 2 - 02 - 1 Wolverhampton - ...Roberto De Zerbi e Cristian Stellini , rispettivamente tecnico dele del, hanno parlato al termine della partita valevole per la 30esima giornata di Premier League 2022/2023. Il tema principale sono state ovviamente le scintille tra i due , ... Tottenham-Brighton degenera: espulsi Stellini e De Zerbi. Tensione tra i due già prima del via La Gazzetta dello Sport De Zerbi Stellini, scintille prima e durante Tottenham-Brighton De Zerbi e Stellini on Fire: lite e rissa sfiorata in Tottenham-Brighton ed entrambi espulsi. Dalle immagini si vedono i due allenatori andarsi incontro in quello che sembra il formale saluto pre-part ... Tottenham-Brighton: lite Stellini-De Zerbi, espulsi E' da dimenticare il derby italiano della panchine in Premier giocatosi oggi nello stadio del Tottenham. Gli Spurs hanno prevalso suil Brighton per 2-1, ma a fare notizia è soprattutto quanto è succes ... De Zerbi e Stellini on Fire: lite e rissa sfiorata in Tottenham-Brighton ed entrambi espulsi. Dalle immagini si vedono i due allenatori andarsi incontro in quello che sembra il formale saluto pre-part ...E' da dimenticare il derby italiano della panchine in Premier giocatosi oggi nello stadio del Tottenham. Gli Spurs hanno prevalso suil Brighton per 2-1, ma a fare notizia è soprattutto quanto è succes ...