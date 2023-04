Tottenham - Brighton degenera | espulsi Stellini e De Zerbi Tensione tra i due già prima del via

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #TottenhamBrighton, ancora uno screzio tra le due panchine: #Stellini e #DeZerbi vengono espulsi! - VIDEO - sportli26181512 : Dita puntate e facce torve: scintille tra Stellini e De Zerbi in Tottenham-Brighton: Scintille tutte italiane nel '… - SportRepubblica : Stellini-De Zerbi, scintille prima e durante Tottenham-Brighton: entrambi espulsi - calcioinglese : Ricapitolando: ?? Prima della partita tra Tottenham e Brighton, al momento della consueta stretta di mano, De Zerbi… - ETGazzetta : #SpursBrighton degenera: espulsi #Stellini e #DeZerbi Tensione tra i due già prima del via #EPL -

Il derby italiano della panchina di Premier trasi tinge di rosso, come il colore del cartellino che Roberto De Zerbi e Cristian Stellini si vedono mostrare al 59' dall'arbitro Attwell. Espulsi, tutti e due, dopo una rissa tra ...Prima del fischio d'inizio del match di Premier League trac'è stato subito un litigio tra i due allenatori Prima del fischio d'inizio del match di Premier League trac'è stato subito un litigio tra i due allenatori ...Commenta per primoè un derby tutto italiano in panchina nella Premier League: Cristian Stellini , ex vice di Conte, e Roberto De Zerbi , subentrato a Graham Potter in corso d'opera alla guida dei ...

Stellini-De Zerbi, tensione in Tottenham-Brighton: prima il litigio, poi l'espulsione GianlucaDiMarzio.com

Arrivano le formazioni ufficiali di Verona-Sassuolo. Panchina iniziale per Djuric e Ngonge nel Verona, giocano Lasagna e Verdi con Duda. Torna titolare Hien. Nel Sassuolo confermatissimo il tridente ...Conferme e sorprese nelle formazioni ufficiali di Torino-Roma. Fuori Vlasic nel Torino e maglia da titolare per Miranchuk insieme a Radonjic e Sanabria. In casa Roma fuori sia Abraham che Belotti, ...