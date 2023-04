Torta in barattolo | è sempre pronta | non dovrete far altro che aprirlo!

Leggi su donnaup

(Di sabato 8 aprile 2023) Lainè un’invenzione geniale, ma attenzione non confondete la procedura con il metodo di conservazione. Non si prepara in un vasetto, shakerando gli ingredienti… ma in modo convenzionale, in una ciotola, con il frullino a mano! Si conserva, però, in, sotto spirito. Una voltae infornata negli stampini di silicone per avere subito disponibili piccole porzioni, va riposta in un vasetto e coperta con uno sciroppo speciale. Avvitate il coperchio, capovolgete e lasciate raffreddare del tutto. A questo punto potete conservarla quasi all’infinito, regalarla per omaggiare amici o parenti, o offrirla ad ospiti inattesi per farli sentireben accolti. Insomma, è una preparazione intelligente, versatile e golosissima! Vediamo come procedere!in ...