Torta al limone succosa | una vera delizia facile facile!

(Di sabato 8 aprile 2023) Oggi vi mostreremo come realizzare un dolce di quelli che si possono preparare anche senza una grande esperienza di pasticceria. Segui i semplicissimi passaggi di questa ricetta e il gioco è fatto! Ma vediamo insieme come procedere. Gli ingredienti Ci servono questi ingredienti: 4 uova; 140 grammi di zucchero semolato; 8 grammi di zucchero vanigliato; 150 millilitri di olio di semi di girasole; 150 millilitri di latte; 200 grammi di farina; 12 grammi di lievito in polvere; Per lo sciroppo: 2 bicchieri di zucchero; mezzo litro d’acqua; 8 grammi di zucchero vanigliato; due fette di; guarnizione: farina di cocco q.b. La preparazione In una ciotola grande (se ce l’hai, quella della planetaria) si rompono quattro uova, poi si aggiungono 140 grammi di zucchero semolato e 8 grammi di zucchero vanigliato, dopodiché si amalgama il tutto per tre minuti o con la ...