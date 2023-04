Torna il sole a Napoli, già scomparsa la neve di primavera (Di sabato 8 aprile 2023) È durato poche ore l'inedito spettacolo della neve sul Vesuvio alla vigilia di Pasqua. L'intensa ma breve perturbazione che ha colpito la Campania si è allontanata, facendo Tornare il sole su Napoli e ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) È durato poche ore l'inedito spettacolo dellasul Vesuvio alla vigilia di Pasqua. L'intensa ma breve perturbazione che ha colpito la Campania si è allontanata, facendore ilsue ...

Torna il sole a Napoli, già scomparsa la neve di primavera È durato poche ore l'inedito spettacolo della neve sul Vesuvio alla vigilia di Pasqua. L'intensa ma breve perturbazione che ha colpito la Campania si è allontanata, facendo tornare il sole su Napoli e provincia: l'aumento, per ora modesto, delle temperature è comunque bastato a far sciogliere l'imbiancatura apparsa sulla cima del vulcano, facendo tornare il Vesuvio alle sue ...