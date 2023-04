Torino-Roma LIVE 0-1 | Rodriguez da lontano | brivido per Rui Patricio

(Di sabato 8 aprile 2023) Il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico Grandesi affrontano nel match valido per la 29° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? #TorinoRoma ?? 18:30 ??? Olimpico Grande Torino ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - ASRomaSwahili : Mechi Turin! ?? ?? Torino ?? Serie A ??? Olimpico Grande Torino ? 19:30 USIKU ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma… - andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - CarloPertuso : RT @FabRavezzani: È interessante notare come gli Ispettori Federali abbiano percezioni acustiche completamente diverse a Milano, Torino e R… - sportli26181512 : #Dybala, il gol al #Torino è speciale: ecco cosa ha (ri)fatto Paulo per la #mamma FOTO: L'attaccante ha voluto omag… -

Commenta per primo Chi si rivede. Anche se partirà dalla panchina,è la gara del ritorno a casa di Andrea Belotti . Il centravanti giallorosso, nei minuti prima della partita, è stato protagonista di un breve colloquio con Juric durante il riscaldamento.Lasfida ilnella 29ª giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grandei giallorossi di Mourinho vanno a caccia di punti importanti per la classifica, dopo i pareggi di Inter e ...Alle 18.30 sono iniziatee Verona - Sassuolo. Alle 20.45 il big match Lazio - Juventus ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La cronaca diAl sesto minuto subito un rigore ...

Torino-Roma: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

PRIMO TEMPO 16' Nulla di fatto dalla battuta, ma il Toro recupera il pallone. Ancora Radonjic, questa volta di esterno, a mettere dentro, palla sul portiere. 15' Palla messa ...La Roma la sblocca subito in casa del Torino. Al 7' Schuurs para la conclusione di Zalewski e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Dybala che spiazza Milinkovic-Savic e porta in ...