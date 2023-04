Torino - Roma 0 - 1, rivivi la diretta: Dybala di rigore, Mourinho è terzo da solo (Di sabato 8 aprile 2023) Torino - L'occasione era ghiotta e la Roma non la spreca: la squadra di José Mourinho passa sul campo del Torino (0 - 1) e si prende il terzo posto solitario (dietro solo all'imprendibile Napoli e ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 aprile 2023)- L'occasione era ghiotta e lanon la spreca: la squadra di Josépassa sul campo del(0 - 1) e si prende ilposto solitario (dietroall'imprendibile Napoli e ...

Torino - Roma 0 - 1, rivivi la diretta: Dybala di rigore, Mourinho è terzo da solo TORINO - L'occasione era ghiotta e la Roma non la spreca: la squadra di José Mourinho passa sul campo del Torino (0 - 1) e si prende il terzo posto solitario (dietro solo all'imprendibile Napoli e ...

Roma, infortunio serio per Solbakken. Mourinho: 'Stagione finita' Commenta per primo Partito titolare ad inizio gara nella sfida poi vinta dalla Roma contro il Torino, Ola Solbakken è stato costretto al cambio forzato nel corso della ripresa per un problema alla spalla che fin da subito non è apparso leggero. Josè Mourinho ha da subito parlato ...

La Roma vince a Torino, ecco il commento di Zaniolo ROMA - Un successo pesantissimo nella corsa a un posto in Champions League quello ottenuto dalla Roma sul campo del Torino . Tre punti che hanno consentito alla squadra di José Mourinho di prendersi il terzo posto solitario e sono stati festeggiati da tutto l 'ambiente giallorosso, dai tifosi e ...

Torino-Roma, le pagelle: Smalling 6,5, Rodriguez 6,5 La Gazzetta dello Sport

Mourinho contro Cassano: «All'Inter non ha vinto neanche la coppa Lombardia» Se lo volete vedere sorridente, regalategli tre punti, il terzo posto in classifica, una vittoria di misura e senza subire reti. Ecco, se il poker è servito, vedrete Mourinho contento come ...

Torino-Roma 0-1 - Lepagelle del match Poi l'incredibile finale: Consigli sbaglia il disimpegno, pallonetto di Gaich che trova la porta e il 2-1 del Verona al minuto 95 La Roma vince 0-1 contro il Torino nel match valido per la 29ª giornat ...