Torino-Roma 0-1, Mourinho: “Noi terzi? Sicuri che la Juventus non abbia 59 punti?” (Di sabato 8 aprile 2023) Jose Mourinho, dopo l’1-0 della sua Roma contro il Torino, ha così commentato su Dazn un classifica che vede i giallorossi momentaneamente terzi: “Roma al terzo posto? Sicuri che la Juve non abbia 59 punti? Siamo in Italia…”. “Le partite si vincono quando segni un gol in più dell’avversario – ha proseguito il tecnico ex Inter –, questo è l’obiettivo non solo nel calcio, ma nello sport. Bisogna vincere cercando di sfruttare le tue qualità e cercare di nascondere i problemi. L’avversario che mi preoccupa di più nella lotta Champions? Noi stessi, il fatto che vogliamo pensare come una grande squadra, ma abbiamo una rosa con dei limiti. abbiamo di nuovo tre partite a settimana da giocare e per noi è duro, però io non sono ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Jose, dopo l’1-0 della suacontro il, ha così commentato su Dazn un classifica che vede i giallorossi momentaneamente: “al terzo posto?che la Juve non59? Siamo in Italia…”. “Le partite si vincono quando segni un gol in più dell’avversario – ha proseguito il tecnico ex Inter –, questo è l’obiettivo non solo nel calcio, ma nello sport. Bisogna vincere cercando di sfruttare le tue qualità e cercare di nascondere i problemi. L’avversario che mi preoccupa di più nella lotta Champions? Noi stessi, il fatto che vogliamo pensare come una grande squadra, mamo una rosa con dei limiti.mo di nuovo tre partite a settimana da giocare e per noi è duro, però io non sono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Per la prima volta nel dopoguerra, dopo 29 giornate di #SerieA tra le prime tre in classifica non c'è nessuna tra I… - ASRomaSwahili : Mechi Turin! ?? ?? Torino ?? Serie A ??? Olimpico Grande Torino ? 19:30 USIKU ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma… - andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - infoitsport : LIVE Torino-Roma - La moviola: c'è il rigore per i giallorossi, ne manca un altro per fallo su Dybala - infoitsport : (LIVE!) TORINO-ROMA: 0-1 (8' Dybala). Gran parata di Rui Patricio su Miranchuk! -