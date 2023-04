Torino-Roma 0-1, Mourinho: “Contavano solo i tre punti, Dybala centravanti ha pagato” (Di sabato 8 aprile 2023) Scacco matto. Mourinho sceglie di giocare senza punti di riferimento offensivi, con Dybala unica punta, e vince la sfida con Juric sul piano tattico. E’ questo uno dei temi emersi durante la conferenza stampa di José Mourinho nel post partita di Torino-Roma. Che a sorpresa ha lasciato fuori sia Belotti che Abraham, ma alla fine ha avuto ragione. “Il Torino è fortissimo a difendere a uomo, è allenato per farlo a tutto campo – ha spiegato Mou -. Se hanno riferimenti per loro è più facile difendere mentre con un calciatore mobile come Dybala ho pensato potessero avere maggiori difficoltà. E così è stato, sono felice che quello che abbiamo preparato con i ragazzi in settimana abbia dato i suoi frutti. Il gol è arrivato su rigore, è vero, ma Paulo ha creato ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Scacco matto.sceglie di giocare senzadi riferimento offensivi, conunica punta, e vince la sfida con Juric sul piano tattico. E’ questo uno dei temi emersi durante la conferenza stampa di Josénel post partita di. Che a sorpresa ha lasciato fuori sia Belotti che Abraham, ma alla fine ha avuto ragione. “Ilè fortissimo a difendere a uomo, è allenato per farlo a tutto campo – ha spiegato Mou -. Se hanno riferimenti per loro è più facile difendere mentre con un calciatore mobile comeho pensato potessero avere maggiori difficoltà. E così è stato, sono felice che quello che abbiamo preparato con i ragazzi in settimana abbia dato i suoi frutti. Il gol è arrivato su rigore, è vero, ma Paulo ha creato ...

