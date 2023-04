Torino-Roma 0-1, Juric: “Soffriamo le squadre fisiche, il rigore era evitabile” (Di sabato 8 aprile 2023) Ivan Juric sbuffa a fine partita. Il tecnico croato non è soddisfatto della prova dei suoi, sconfitti dalla Roma in casa. Ma soprattutto non gli va giù il gol decisivo. “Abbiamo regalato un rigore evitabilissimo – sottolinea l’allenatore granata – e da lì tutto è cambiato. Loro si sono chiusi e noi abbiamo avuto poche chance. Con la forza fisica che hanno è dura contro i giallorossi”. Se sulle scelte tecniche Juric taglia corto – “in settimana ho visto meglio Gineitis e l’ho fatto giocare mentre davanti doveva partire uno tra Miranchuk e Vlasic, così è stato” – sull’analisi della partita si dilunga un po’ di più. “Quando affrontiamo avversari di alto livello facciamo più fatica, è evidente – afferma il tecnico granata -. La squadra soffre la fisicità, quando incontriamo calciatori che ci mettono in difficoltà da questo ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Ivansbuffa a fine partita. Il tecnico croato non è soddisfatto della prova dei suoi, sconfitti dallain casa. Ma soprattutto non gli va giù il gol decisivo. “Abbiamo regalato unevitabilissimo – sottolinea l’allenatore granata – e da lì tutto è cambiato. Loro si sono chiusi e noi abbiamo avuto poche chance. Con la forza fisica che hanno è dura contro i giallorossi”. Se sulle scelte tecnichetaglia corto – “in settimana ho visto meglio Gineitis e l’ho fatto giocare mentre davanti doveva partire uno tra Miranchuk e Vlasic, così è stato” – sull’analisi della partita si dilunga un po’ di più. “Quando affrontiamo avversari di alto livello facciamo più fatica, è evidente – afferma il tecnico granata -. La squadra soffre la fisicità, quando incontriamo calciatori che ci mettono in difficoltà da questo ...

