Torino-Roma 0-1, i Top&Flop: Smalling è un muro e spegne Sanabria. Bene Rodriguez, stenta Solbakken (Di sabato 8 aprile 2023) La Roma vince con pieno merito a Torino contro i granata di Ivan Juric. Lo fa grazie a una grande prova corale, in cui spiccano le prestazioni di tutta la difesa e di Rui Patricio, decisivo su Miranchuk nell’unica vera occasione creata dai padroni di casa. Nel Toro deludono Sanabria e Schuurs, autore del fallo da rigore trasformato da Dybala che condanna i suoi alla sconfitta. Bene invece Rodriguez, così come Ricci e Singo. Torino TOP: Rodriguez – I maggiori pericoli arrivano dai piedi dello svizzero, che col suo mancino fa spiovere cross velenosi che i suoi compagni non sfruttano a dovere. Nel primo tempo prova anche a mettersi in proprio, mancando il gol da fuori area per pochi centimetri. E dietro concede pochissimo a Dybala e soci. Gran bella prova, da cuore ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Lavince con pieno merito acontro i granata di Ivan Juric. Lo fa grazie a una grande prova corale, in cui spiccano le prestazioni di tutta la difesa e di Rui Patricio, decisivo su Miranchuk nell’unica vera occasione creata dai padroni di casa. Nel Toro deludonoe Schuurs, autore del fallo da rigore trasformato da Dybala che condanna i suoi alla sconfitta.invece, così come Ricci e Singo.TOP:– I maggiori pericoli arrivano dai piedi dello svizzero, che col suo mancino fa spiovere cross velenosi che i suoi compagni non sfruttano a dovere. Nel primo tempo prova anche a mettersi in proprio, mancando il gol da fuori area per pochi centimetri. E dietro concede pochissimo a Dybala e soci. Gran bella prova, da cuore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Per la prima volta nel dopoguerra, dopo 29 giornate di #SerieA tra le prime tre in classifica non c'è nessuna tra I… - ASRomaSwahili : Mechi Turin! ?? ?? Torino ?? Serie A ??? Olimpico Grande Torino ? 19:30 USIKU ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma… - andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - celestialele : torino e roma per sempre le due metà perfette del mio cuore ?? - ToroGoal : ?? Le parole di #Juric post #TorinoRoma: “Abbiamo regalato subito un gol come contro il Napoli e non può succedere.… -