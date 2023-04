Torino-Roma 0-1, gol di Dybala e giallorossi al terzo posto (Di sabato 8 aprile 2023) Decide un rigore dell'argentino La Roma si impone 1-0 sul campo del Torino nel match valido per la 29esima giornata della Serie A 2022-2023. La formazione di Mourinho torna al successo in trasferta, grazie al rigore realizzato da Dybala ad inizio primo tempo, e sale a 53 punti al terzo posto davanti a Milan e Inter. Il Torino lotta ma non riesce a superare la difesa giallorossa e resta a 38 punti. LA PARTITA – Mourinho per la sfida con i granata sceglie di tornare alla difesa a tre con Mancini, Smalling e Llorente mentre in avanti, un po’ a sorpresa, opta per Solbakken, El Shaarawy e Dybala. Juric da parte sua sceglie in difesa Gravillon con Schuurs e Buongiorno mentre in avanti Radonjic e Miranchuk a supporto di Sanabria. La Roma parte bene e va ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 aprile 2023) Decide un rigore dell'argentino Lasi impone 1-0 sul campo delnel match valido per la 29esima giornata della Serie A 2022-2023. La formazione di Mourinho torna al successo in trasferta, grazie al rigore realizzato daad inizio primo tempo, e sale a 53 punti aldavanti a Milan e Inter. Illotta ma non riesce a superare la difesa giallorossa e resta a 38 punti. LA PARTITA – Mourinho per la sfida con i granata sceglie di tornare alla difesa a tre con Mancini, Smalling e Llorente mentre in avanti, un po’ a sorpresa, opta per Solbakken, El Shaarawy e. Juric da parte sua sceglie in difesa Gravillon con Schuurs e Buongiorno mentre in avanti Radonjic e Miranchuk a supporto di Sanabria. Laparte bene e va ...

