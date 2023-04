Torino | Juric | «Dobbiamo ripetere alcune cose dell’andata»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : #Streaming GRATIS Torino-Roma: dove vedere la Serie A in Diretta LIVE #Roma, Serie A, Torino, Dybala, Juric, Mourin… - Corriere : Torino-Roma: Dybala con Solbakken, fuori Belotti. Juric con Radonjic Diretta 0-0 - matteomoretti16 : Esiste una squadra più inutile del #Torino? Mi stai diludendo #Juric #TorinoRoma - sportli26181512 : Torino, Juric: 'Miranchuk? Abbiamo più scelte': Ivan Juric, tecnico del Torino, ai microfoni di DAZN ha parlato pri… - serieB123 : Torino-Roma: Dybala con Solbakken, fuori Belotti. Juric con Radonjic Diretta 0-0 -

Commenta per primo Ivan, tecnico del, ai microfoni di DAZN ha parlato prima della sfida contro la Roma di Mourinho. 'Sarà una partita diversa dall'andata, sicuramente bisogna ripetere tante cose da quella gara. ...(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Gineitis, Ricardo Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All.. ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; ...... in caso di successo quest'oggi contro il, si troverebbero a quota 53 punti, a +1 dai ... Di contro, la formazione divuole riprendere la marcia verso la zona Europa. La sconfitta per 4 - 0 ...

Ivan Juric, tecnico del Torino, ai microfoni di DAZN ha parlato prima della sfida contro la Roma di Mourinho. "Sarà una partita diversa dall'andata, sicuramente bisogna ripetere ...Ivan Juric, tecnico dei granata, chiede al suoi un ulteriore scatto ... che fino alla passata stagione indossava la fascia di capitano dei granata, un idolo per i tifosi del Torino. Sempre il mister. ...