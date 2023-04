Torino, Juric: «Abbiamo regalato subito il gol» (Di sabato 8 aprile 2023) Le parole di Ivan Juric dopo la sconfitta del Torino: «Non Abbiamo concesso più niente, ma i regali si pagano ed è giusto che sia così» Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko del Torino contro la Roma. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «Abbiamo regalato subito un gol, è successo già contro il Napoli: non deve capitare, ma sta accadendo spesso. Poi Abbiamo avuto qualche palla gol ma non ci siamo riusciti contro una Roma che si è chiusa e ci aspettava. Non Abbiamo concesso più niente, ma i regali si pagano ed è giusto che sia così». MANCANO I GOL – «I piazzati li battiamo male, i saltatori hanno poca fame nel fare gol. I piazzati ci penalizzano tanto, pensiamo alla Roma che ha vinto tante ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Le parole di Ivandopo la sconfitta del: «Nonconcesso più niente, ma i regali si pagano ed è giusto che sia così» Ivanha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko delcontro la Roma. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «un gol, è successo già contro il Napoli: non deve capitare, ma sta accadendo spesso. Poiavuto qualche palla gol ma non ci siamo riusciti contro una Roma che si è chiusa e ci aspettava. Nonconcesso più niente, ma i regali si pagano ed è giusto che sia così». MANCANO I GOL – «I piazzati li battiamo male, i saltatori hanno poca fame nel fare gol. I piazzati ci penalizzano tanto, pensiamo alla Roma che ha vinto tante ...

