Toprak Razgatlioglu vuole la MotoGP | “Sono pronto | anche lontano da Yamaha”

(Di sabato 8 aprile 2023) Le parole rilasciate in una recentissima intervista non lasciano davvero spazio all’immaginazione., ex campione del mondo della Superbike con, vorrebbe misurarsi con il mondo della. Il contratto che lo lega con il Costruttore giapponese in SBK scadrà ufficialmente al termine di questa stagione appena cominciata e il turco si sente davveroper compiere il salto definitivo della sua carriera. Con o senza: qualora il team blu del Sol Levante non gli fornisse una moto nella classe regina, il ragazzo nato a Alanya prenderebbe certamente in considerazione offerte da altri marchi. Inclusa la Ducati che può vantare diverse squadre satellite all’interno del Motomondiale. Le dichiarazioni chiarissime di...

Il campione turco ha spiegato come stia valutando seriamente il passaggio alla classe regina del Motomondiale, aprendo la possibilità di un divorzio dalla ...... con Superpole Race vinta da. Un'edizione, quella dello scorso anno, già sostanzialmente in linea con quelle pre - pandemia (70mila spettatori nel 2019). Dodici mesi fa furono 130 ...Dopo il GP di Argentina, però, sembra ancora più chiaro che in Yamaha non c'è spazio di Emanuele Pieroni 'Sogno di guidare una MotoGP' -lo ha detto senza mezzi termini, ma ha ...

SBK, Toprak Razgatlioglu sogna la MotoGP, ma chi gli darà una sella GPOne.com

Il campione turco ha spiegato come stia valutando seriamente il passaggio alla classe regina del Motomondiale, aprendo la possibilità di un divorzio dalla Yamaha ...SBK: “Come pilota Yamaha ho più possibilità con la Casa di Iwata e c'è posto per me nel team ufficiale, ma potrei anche firmare con un altro marchio. Non mi importa di essere il primo turco in MotoGP, ...