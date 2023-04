Tomaso Trussardi compie 40 anni | alla festa di compleanno c’è anche Michelle Hunziker | la sua presenza non passa inosservata

(Di sabato 8 aprile 2023) Poteva forsereladiper i 40dell’ex? Certo che no. Ma non c’è di che stupirsi: nonostante abbiano deciso di separarsi, i due sono rimasti non solo in ottimi rapporti ma sono ancora uniti da un sincero affetto, oltre che dal legame con le due figlie Sole e Celeste. E così, ecco che prima– appena diventata nonna – ha pubblicato una storia su Instagram con un collage di foto che ritraevano l’imprenditore insieme alle figlie e la scritta “tanti auguri daddy”; e poi ha preso parte ai festeggiamenti, più radiosa che mai in un elegante completo maschile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bergamo Alta è stata scelta come cornice da sogno per la celebrazione dei 40 anni di(compiuti il 6 aprile scorso). L'imprenditore non ha badato a spese e ha organizzato una serata incredibile per parenti e amici, con cena gourmet e buffet di dolci. Tra gli invitati ...ha festeggiato i suoi 40 anni con una festa a Bergamo Alta insieme ai suoi più cari amici e soprattutto con Michelle Hunziker, mamma delle sue due bambine e ora diventata nonna di ...Michelle Hunziker ha partecipato alla festa di compleanno di, che ha compiuto 40 anni. I festeggiamenti si sono svolti in una villa a Bergamo Alta, con la showgirl e le sue due figlie più piccole che sono state al fianco di. Sui ...

Poteva forse passare inosservata la presenza di Michelle Hunziker alla festa per i 40 anni dell'ex Tomaso Trussardi Certo che no. Ma non c'è di che stupirsi: nonostante abbiano deciso di separarsi, i ...