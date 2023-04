Tiro con l’arco, tre medaglie azzurre nell’European Grand Prix di Lilleshall 2023 (Di sabato 8 aprile 2023) Il terzetto maschile d’oro, quello femminile d’argento e Marco Bruno di bronzo: finisce così lo European Grand Prix di Lilleshall dell’Italia, che raccoglie tre medaglie grazie ai suoi compound. La squadra maschile, in finale, ha la meglio senza faticare con la Grecia (229-221), quella femminile cede di un solo punto alle padrone di casa della Gran Bretagna (230-229) e, infine, Marco Bruno vince alla freccia di spareggio (145-145) il bronzo nella gara individuale. Per la Nazionale compound è stata una spedizione ricca di soddisfazione anche grazie alla conquista del pass maschile per i Giochi Europei di Cracovia 2023, l’ultima che mancava alla Nazionale per presentarsi al completo all’evento polacco. Gli azzurri del compound, in finale, battono 229-221 la Grecia, con Marco Bruno, Elia Fregnan e Michea ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Il terzetto maschile d’oro, quello femminile d’argento e Marco Bruno di bronzo: finisce così lo Europeandidell’Italia, che raccoglie tregrazie ai suoi compound. La squadra maschile, in finale, ha la meglio senza faticare con la Grecia (229-221), quella femminile cede di un solo punto alle padrone di casa della Gran Bretagna (230-229) e, infine, Marco Bruno vince alla freccia di spareggio (145-145) il bronzo nella gara individuale. Per la Nazionale compound è stata una spedizione ricca di soddisfazione anche grazie alla conquista del pass maschile per i Giochi Europei di Cracovia, l’ultima che mancava alla Nazionale per presentarsi al completo all’evento polacco. Gli azzurri del compound, in finale, battono 229-221 la Grecia, con Marco Bruno, Elia Fregnan e Michea ...

