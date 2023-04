Tiro con l’arco, l’Italia potrà schierare il contingente massimo ai Giochi Europei (Di sabato 8 aprile 2023) l’Italia potrà schierare il contingente massimo nel Tiro con l’arco ai Giochi Europei 2023 di Cracovia, in Polonia: a Lilleshall, infatti, Marco Bruno è approdato in semifinale nel torneo di qualificazione ed ha così conquistato l’ottavo pass non nominale per l’Italia, quello nel compound maschile. Nella manifestazione che nell’arco olimpico metterà in palio i primi pass per i Giochi di Parigi 2024, e che si disputerà dal 21 giugno al 2 luglio, l’Italia schiererà 6 atleti nel ricurvo e 2 nel compound: come l’Italia soltanto la Polonia padrona di casa e la Francia. Resta invece ferma a quota 7 la Gran Bretagna, che ha mancato la qualificazione nel ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023)ilnelconai2023 di Cracovia, in Polonia: a Lilleshall, infatti, Marco Bruno è approdato in semifinale nel torneo di qualificazione ed ha così conquistato l’ottavo pass non nominale per, quello nel compound maschile. Nella manifestazione che nelolimpico metterà in palio i primi pass per idi Parigi 2024, e che si disputerà dal 21 giugno al 2 luglio,schiererà 6 atleti nel ricurvo e 2 nel compound: comesoltanto la Polonia padrona di casa e la Francia. Resta invece ferma a quota 7 la Gran Bretagna, che ha mancato la qualificazione nel ...

