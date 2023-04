TIM è folle | per Pasqua offerte scontate del 50%

Leggi su tecnoandroid

(Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid TIM è assolutamente, proprio nei giorni in cui milioni di utenti in tutta Italia stanno festeggiando lacon amici e parenti, ha deciso di lanciare una campagna promozionale scontatissima, che punta a ridurre al massimo la spesa finale quotidiana. Tutti coloro che vogliono avere libero accesso alla promozione, di cui parleremo nel dettaglio a breve, devono sapere che l’acquisto della stessa è possibile solo ed esclusivamente nel momento in cui deciderete di recarvi personalmente in un negozio fisico, effettuando portabilità del numero originario, ed inoltre dovrete trovarvi in condizione d’uscita da Iliad o da un MVNO. Ricevete leAmazon in esclusiva gratis sul vostro smartphone, ecco qui il nostro canale Telegram dedicato, dove trovare anche i coupon gratis. TIM, nuovee ...