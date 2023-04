The Portable Door | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 8 aprile 2023) The: trama, cast e streaming delsu Sky Cinema 1 Stasera, sabato 8 aprile 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda The, il primotratto dalla saga fantasy di Tom Holt diretto da Jeffrey Walker. Nel cast oltre a Sam Neill e Christoph Waltz anche Patrick Gibson, Sophie Wilde, Miranda Otto, Guy Pearce, Chris Pang, Jessica De Gouw, Rachel House, Arka Das e Damon Herriman. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama La trama ruota intorno a Paul Carpenter e Sophie Pettingell. Modesti tirocinanti, i due iniziano a lavorare presso la misteriosa azienda londinese J.W. Wells & Co. Ben presto però si rendono conto che i loro datori di lavoro sono tutt’altro che convenzionali. I carismatici criminali Humphrey Wells, amministratore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pinkspacedude : RT @dituttounpop: Personaggi interessanti ma poco carismatici, vicenda appassionante ma solo un po’. La recensione di #ThePortable Door di… - dituttounpop : Personaggi interessanti ma poco carismatici, vicenda appassionante ma solo un po’. La recensione di #ThePortable Do… - cineblogit : The Portable Door: trailer italiano, recensione e colonna sonora del fantasy “Sky Original” - FilmMusicTracks : RT @Ash71Pietro: #ThePortableDoor: #Trailer italiano, recensione e #soundtrack del fantasy #sky Original dall'8 aprile - Ash71Pietro : #ThePortableDoor: #Trailer italiano, recensione e #soundtrack del fantasy #sky Original dall'8 aprile… -

Door di Jeffrey Walker è un film strano. Strano, nel vero senso della parola. Per certi versi inconcludente nelle sue mire fantasy, è comunque pervaso da un certo fascino, dosato e ...Su Sky Cinema dalle 21.15door. Un uomo ottiene un tirocinio in una misteriosa azienda londinese con dipendenti non convenzionali, tra cui il carismatico amministratore delegato che ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Sabato 8 aprile Sky e NOW mandano in onda in prima visione assoluta il film Sky OriginalDoor. Diretto da Jeffrey Walker, è l'adattamento della popolare serie fantasy in sette libri di Tom Holt e vede nel cast oltre a Sam Neill e Christoph Waltz anche Patrick Gibson, Sophie ...

The Portable Door: da stasera arriva in esclusiva su Sky e NOW La Gazzetta dello Sport

This past decade we've seen some truly inspirational devices, some that saw great success, and others that crashed and burned just as spectacularly.Steam Deck has a solid collection of titles to keep you hooked. Browse through our picks for the best Steam Deck games, both AAA and indie.