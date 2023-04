Terzo Polo, liti pure sulla malattia del Cav: il sospetto che Renzi miri al “dopo Berlusconi” (Di sabato 8 aprile 2023) La malattia di Silvio Berlusconi irrompe nelle tensioni tra Carlo Calenda e Matteo Renzi e, quindi, nello scenario già teso sul destino del partito unico del Terzo Polo. In un clima di sospetti e scambio di reciproche battute al vetriolo, infatti, si insinua l’idea che il leader di Italia Viva, già restio allo scioglimento del suo partito, stia manovrando rispetto all’ipotesi di un Cavaliere lontano dai giochi politici che potrebbe aprire a un rimescolamento delle carte al centro. Sospetti e veleni nel Terzo Polo È in particolare il Corriere della Sera di oggi, in un articolo intitolato «Lite nel Terzo Polo dopo le frasi di Calenda su Silvio. Così si allontana il partito unico», a offrire un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 aprile 2023) Ladi Silvioirrompe nelle tensioni tra Carlo Calenda e Matteoe, quindi, nello scenario già teso sul destino del partito unico del. In un clima di sospetti e scambio di reciproche battute al vetriolo, infatti, si insinua l’idea che il leader di Italia Viva, già restio allo scioglimento del suo partito, stia manovrando rispetto all’ipotesi di un Cavaliere lontano dai giochi poci che potrebbe aprire a un rimescolamento delle carte al centro. Sospetti e veleni nelÈ in particolare il Corriere della Sera di oggi, in un articolo intitolato «Lite nelle frasi di Calenda su Silvio. Così si allontana il partito unico», a offrire un ...

