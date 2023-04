Terza notte in ospedale per Berlusconi, Zangrillo è in reparto (Di sabato 8 aprile 2023) È arrivato al San Raffaele il medico personale di Silvio Berlusconi e primario della terapia intensiva, Alberto Zangrillo. Il professore ha raggiunto l'ospedale intorno alle 8.30 ed è sceso nei ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) È arrivato al San Raffaele il medico personale di Silvioe primario della terapia intensiva, Alberto. Il professore ha raggiunto l'intorno alle 8.30 ed è sceso nei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Berlusconi ricoverato, terza notte in terapia intensiva - marcuccimauriz : RT @repubblica: Berlusconi, terza notte in terapia intensiva: è stabile, cauto ottimismo - notizienet : Terza notte in ospedale per Berlusconi, Zangrillo è in reparto - In attesa di capire se oggi sarà diramato un bolle… - cjmimun : E' trascorsa tranquilla la terza notte di Silvio Berlusconi in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele - DrBekirKarahan : RT @Agenzia_Ansa: Terza notte in ospedale per Berlusconi, il professor Zangrillo è in reparto. Anche oggi non è previsto alcun bollettino… -