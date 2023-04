Terribile incendio nella chiesa Don Bosco di Formia (FOTO)

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 8 aprile 2023) Devastante notte a Don. Proprio nel venerdì santo, per cause ancora tutte da accertare le fiamme hanno avvolto la struttura e l'hanno distrutta. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, non ci sono feriti, ma le immagini sono terribili: la facciata annerita dal fumo, i vigili del fuoco al lavoro per ore per domare quel maxi rogo. La casa canonica e la sagrestia sono andate distrutte, ma tutti i ragazzi che vivono tenda esterna sono stati messi in salvo e ora i cittadini sono uniti, vicini alla comunità e al parroco Don Mariano Salpinone.