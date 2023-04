Terremoto oggi Parma, scossa magnitudo 3 in provincia (Di sabato 8 aprile 2023) Una scossa di Terremoto di magnitudo 3 è stata registrata oggi dall’Ingv in provincia di Parma. I comuni più vicini all’epicentro della scossa, delle ore 7.42, sono stati Compiano e Tornolo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 aprile 2023) Unadidi3 è stata registratadall’Ingv indi. I comuni più vicini all’epicentro della, delle ore 7.42, sono stati Compiano e Tornolo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

