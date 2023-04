Terremoto oggi Parma, scossa magnitudo 3 in provincia (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – Una scossa di Terremoto di magnitudo 3 è stata registrata oggi dall’Ingv in provincia di Parma. I comuni più vicini all’epicentro della scossa, delle ore 7.42, sono stati Compiano e Tornolo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – Unadidi3 è stata registratadall’Ingv indi. I comuni più vicini all’epicentro della, delle ore 7.42, sono stati Compiano e Tornolo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : #6aprile 2009 #terremoto #Abruzzo. Alle 3.32 una scossa di magnitudo 5.9 colpì l’Aquila. Sul campo, a 48 ore, opera… - EraldoFR : Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata oggi dall'Ingv in provincia di Parma. I comuni più vicini… - lacittanews : Nella mattinata di oggi, 8 Aprile 2023 alle ore 07:42, si è avvertita una scossa di terremoto a Compiano, nella pro… - stefaniatrevis1 : RT @Adnkronos: Terremoto oggi Parma, scossa magnitudo 3 in provincia . #Adnkronos - fisco24_info : Terremoto oggi Parma, scossa magnitudo 3 in provincia: (Adnkronos) - Epicentro i comuni Compiano e Tornolo… -

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : #6aprile 2009 #terremoto #Abruzzo. Alle 3.32 una scossa di magnitudo 5.9 colpì l'Aquila. Sul campo, a 48 ore, opera… - EraldoFR : Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata oggi dall'Ingv in provincia di Parma. I comuni più vicini… - lacittanews : Nella mattinata di oggi, 8 Aprile 2023 alle ore 07:42, si è avvertita una scossa di terremoto a Compiano, nella pro… - stefaniatrevis1 : RT @Adnkronos: Terremoto oggi Parma, scossa magnitudo 3 in provincia . #Adnkronos - fisco24_info: Terremoto oggi Parma, scossa magnitudo 3 in provincia: (Adnkronos) - Epicentro i comuni Compiano e Tornolo…

Terremoto EMILIA ROMAGNA, scossa di magnitudo 3.0 a Tornolo, tutti i dettagli Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0, si è verificata alle ore 07:42 con epicentro a Tornolo, in provincia di Parma. La profondità stimata è stata di circa 5.0 Km. Potete monitorare tutte le scoss ... Terremoto, il Tribunale: niente risarcimenti per dieci studenti morti all'Aquila Da una percentuale di responsabilità per le vittime del terremoto a una totale. Torna a far discutere una sentenza emessa dal giudice del Tribunale civile, Monica Croci, dopo quella in ...