Terrasini, trovato il cadavere dell'anziano disperso (Di sabato 8 aprile 2023) Palermo, 8 apr. (Adnkronos) - Si sono concluse le ricerche, avviate nella serata di ieri , con il ritrovamento del cadavere di un uomo di 75 anni sulla scogliera Calarossa di Terrasini (Palermo). Il corpo esamine dello scomparso è stato rinvenuto, sulle rocce, da privati cittadini mentre navigavano sotto costa a bordo a un natante nelle acque antistante la scogliera Calarossa di Terrasini. Il corpo incastrato sugli scogli è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e consegnato al personale della Capitaneria di Porto che lo ha trasportato presso il molo del porto di Terrasini per le procedure del caso.

