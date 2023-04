Terrasini, trovato il cadavere dell’anziano disperso (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – Si sono concluse le ricerche, avviate nella serata di ieri , con il ritrovamento del cadavere di un uomo di 75 anni sulla scogliera Calarossa di Terrasini (Palermo). Il corpo esamine dello scomparso è stato rinvenuto, sulle rocce, da privati cittadini mentre navigavano sotto costa a bordo a un natante nelle acque antistante la scogliera Calarossa di Terrasini. Il corpo incastrato sugli scogli è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e consegnato al personale della Capitaneria di Porto che lo ha trasportato presso il molo del porto di Terrasini per le procedure del caso. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – Si sono concluse le ricerche, avviate nella serata di ieri , con il ritrovamento deldi un uomo di 75 anni sulla scogliera Calarossa di(Palermo). Il corpo esamine dello scomparso è stato rinvenuto, sulle rocce, da privati cittadini mentre navigavano sotto costa a bordo a un natante nelle acque antistante la scogliera Calarossa di. Il corpo incastrato sugli scogli è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e consegnato al personale della Capitaneria di Porto che lo ha trasportato presso il molo del porto diper le procedure del caso. L'articolo proviene da Italia Sera.

