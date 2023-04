Terracina, “Mamma dacci i soldi” e la aggrediscono ripetutamente: 2 fratelli in manette (Di sabato 8 aprile 2023) Terracina – Nei giorni scorsi i poliziotti del Commissariato di P.S. di Terracina sono intervenuti in quel territorio a seguito di richiesta giunta al Numero Unico per le Emergenze 112 per una segnalata aggressione da parte di due fratelli ai danni della madre. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che la donna era stata vittima di ripetuti episodi di maltrattamento da parte dei figli, per lo più finalizzati all’ottenimento di denaro per l’acquisto di stupefacenti. All’arrivo della pattuglia, i due fratelli hanno opposto resistenza e durante le fasi dell’intervento un operatore ha riportato lesioni personali. Entrambi sono stati tratti in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 8 aprile 2023)– Nei giorni scorsi i poliziotti del Commissariato di P.S. disono intervenuti in quel territorio a seguito di richiesta giunta al Numero Unico per le Emergenze 112 per una segnalata aggressione da parte di dueai danni della madre. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che la donna era stata vittima di ripetuti episodi di maltrattamento da parte dei figli, per lo più finalizzati all’ottenimento di denaro per l’acquisto di stupefacenti. All’arrivo della pattuglia, i duehanno opposto resistenza e durante le fasi dell’intervento un operatore ha riportato lesioni personali. Entrambi sono stati tratti in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non ...

