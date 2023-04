Terra Amara orario sabato 8 aprile 2023, le anticipazioni di oggi (Di sabato 8 aprile 2023) Terra Amara anticipazioni 8 aprile 2023 Le anticipazioni di Terra Amara dell’8 aprile 2023 in onda oggi pomeriggio su Canale 5: Sermin e l’amante Hatip vengono colti in flagranza di adulterio perché denunciati da Naciye su suggerimento di Hunkar, e finiscono in prigione in attesa di giudizio. Istigata da Hunkar, Naciye ha denunciato Sermin e Hatip per adulterio e i due sono stati arrestati. Ma la detenzione porta un vantaggio a Sermin. . A seguire, l’orario di Terra Amara di sabato 8 aprile 2023. Terra Amara orario sabato ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 8 aprile 2023)Ledidell’8in ondapomeriggio su Canale 5: Sermin e l’amante Hatip vengono colti in flagranza di adulterio perché denunciati da Naciye su suggerimento di Hunkar, e finiscono in prigione in attesa di giudizio. Istigata da Hunkar, Naciye ha denunciato Sermin e Hatip per adulterio e i due sono stati arrestati. Ma la detenzione porta un vantaggio a Sermin. . A seguire, l’didi...

