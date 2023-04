Terra Amara le anticipazioni di domani 9 Aprile | Lo scandalo di Fekeli e Hunkar | ne parlano tutti i giornali

(Di sabato 8 aprile 2023) Ledella Puntata didel 92023 Tutto è pronto per la puntata diin onda domenica 92023 su Canale 5. Scopriamo insieme ledi questa settimana e cosa succederà nella puntata di domenica 9! Gulten Rifiuta la Corte di Cetin Cetin è innamorato di Gulten, ed è certo che il suo sentimento sia corrisposto; tuttavia, per un motivo che non riesce a capire, lei continua a respingerlo ogni volta che prova a dichiararsi. Imperterrito, Cetin continua a corteggiarla, ma Gulten continua a tenerlo a debita distanza, rifiutando una corte che, senza ombra di dubbio, le fa piacere. La sorella di Gaffur, infatti, crede di doversi rassegnare ad un destino di solitudine, dato che il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Terra amara anticipazioni: episodio drammatico, il gesto sconvolge i telespettatori - infoitcultura : Terra Amara Anticipazioni Puntata 9 aprile 2023 - infoitcultura : Terra Amara Anticipazioni Turche: Zuleyha si dà fuoco! - infoitcultura : Terra Amara: anticipazioni delle trame dall'11 al 16 aprile 2023 - zazoomblog : Terra amara gli appuntamenti nel weekend di Pasqua - #Terra #amara #appuntamenti #weekend -

Queste sono le anticipazioni delle trame diper le puntate in onda dall' 11 al 16 aprile 2023 . La soap ambientata in Turchia negli anni Settanta va in onda su Canale 5 alle 14:10 dal lunedì al venerdì, Il sabato e la domenica alle ...Doppio appuntamento oggi sabato 8 aprile 2023 con la soap turca. Ecco i Video Mediaset per rivedere le intere puntate trasmesse da Canale 5 in replica streaming . Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui ...... il Padre e la Madre o perfino oggetti cari e paesaggi, come qui appunto, lae il mare, ... dalla lirica amorosa alla tagliente denuncia, dall'introspezione alla satira, talvoltama quasi ...

Terra amara, le trame dall’11 al 16 aprile 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Secondo le anticipazioni di Terra amara, nella puntata di mercoledì la signora Yaman sarà mandata via dalla villa ...Per la giornata di lunedì 10 aprile l'appuntamento con Terra Amara risulta cancellato dalla programmazione Mediaset ...