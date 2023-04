Terra amara, gli appuntamenti nel weekend di Pasqua (Di sabato 8 aprile 2023) Terra amara va in onda il sabato e la domenica di Pasqua, ma non il lunedì di Pasquetta. Ecco tutti gli appuntamenti Terra amara va in onda su Canale 5 anche il weekend di Pasqua. Sabato 8 e domenica 9 aprile continuano le vicende di Zuleyha, Yilmaz L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey (Di sabato 8 aprile 2023)va in onda il sabato e la domenica di, ma non il lunedì di Pasquetta. Ecco tutti gliva in onda su Canale 5 anche ildi. Sabato 8 e domenica 9 aprile continuano le vicende di Zuleyha, Yilmaz L'articolo proviene da MediaTurkey.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MEDIATURKEYSOAP : Terra amara, gli appuntamenti nel weekend di Pasqua - freetonevertob1 : QUESTA FOTO DI GIORDANA CON TIZIANO MI HA UCCISA PURE TERRA AMARA NON STO SEGUENDO UN CAZZ - abracadabra1970 : @capuanogio Il portiere caduto alla difesa ultima vana, contro terra cela la faccia, a non veder l’amara luce. Il c… - marycostabile : Dai un'occhiata al video di Merilla??/terra amara! #TikTok - GossipOne_it : 'Scopri il matrimonio improvviso e l'addio sconvolgente che cambieranno Terra Amara per sempre!'… -