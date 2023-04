Tentata rapina | malviventi sparano ma la vittima riesce a mettersi in salvo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda serata di ieri, a Casoria (Napoli), alcuni sconosciuti hanno tentato dire un uomo alla guida del suo furgone. Lapercorreva via Etna quando un'auto le a tagliato la strada. Più persone, tre o quattro, sono scese dal veicolo avvicinandosi al furgone passamontagna calzato e armate. L'uomo ha ingranato la retromarcia. Gli aggressori avrebbero esploso alcuni proiettili, colpendo il parabrezza e il paraurti anteriore lato guida. Dopo un breve inseguimento laè riuscita a seminare i, raggiungendo poi una stazione carabinieri. In via Etna, i militari del nucleo radiomobile di Casoria hanno repertato 2 bossoli calibro 7,65 mm. Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare i responsabili. Non si segnalano feriti.