Tentano il furto in una villa a Pozzuoli: denunciati (Di sabato 8 aprile 2023) Tentano il furto in una villa a Pozzuoli: messi in fuga da un vicino e presi poco dopo dalla Polizia. Nella loro auto attrezzi da scasso Tentano il furto in una villa. Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Pozzuoli erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. Sono intervenuti in via Brancati a Pozzuoli per una segnalazione di tentato furto in abitazione. Giunti sul posto, una persona li ha avvicinati e ha raccontato loro che poco prima due uominii avevano tentato di entrare nella villa di un suo vicino. L'uomo avrebbe urlato per mettere in fuga i due cosa che è riuscita. I due infatti si sono allontanati a bordo di un'auto senza paraurti posteriore. Poco dopo i poliziotti ...

