Nel movimento paralimpico ilè sicuramente uno degli sport maggiormente inclusivi (essendo suddiviso in 11 classi in base all'impatto del tipo di disabilità sulla prestazione) ed uno dei ...

Nel movimento paralimpico ilè sicuramente uno degli sport maggiormente inclusivi (essendo suddiviso in 11 classi in ... ASabbiadoro, nella tappa del world tour valida per l'...Zoppola - Medaglia di bronzo, per ilin Spagna al torneo di Platja d'Oro, per Giada Rossi. Una semifinale molto combattuta ... Ora rientro veloce già per sabato aper preparare il ......seguire gli atleti italiani che saranno impegnati al torneo internazionale Master Open che si svolgerà aSabbiadoro dal 14 al 17 marzo 2023. La Nazionale Italiana paralimpica di...

Tennistavolo, a Lignano bottino azzurro con vista Parigi 2024 La Gazzetta dello Sport

LIGNANO - Giada Rossi è tre volte d'oro al Torneo internazionale preolimpico di Lignano. Tre primi posti per la atleta zoppolana al Master Open, chiuso così nel migliore dei modi ...