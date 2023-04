Tennis, Vincenzo Santopadre: “Matteo Berrettini si sta allenando bene, è sulla strada giusta” (Di sabato 8 aprile 2023) In cerca di soluzioni. Non è un 2023 facile per Matteo Berrettini, le sconfitte nella stagione sono molte e lo snodo in negativo della sua annata, per quanto si è visto, è stato quel ko contro lo scozzese Andy Murray a Melbourne, nel primo turno degli Australian Open. Da quella partita sono seguiti incontri nei quali sia dal punto di vista fisico che mentale l’azzurro non ha reso come ha abituato. E così, sulla terra rossa di Montecarlo, il romano spera di ritrovarsi, anche se la superficie potrebbe non aiutarlo così tanto, considerate le sue caratteristiche attuali. Tuttavia, per un giocatore capace di spingersi ai quarti di finale nel 2021 al Roland Garros e di vincere due tornei sul rosso come a Budapest e a Belgrado, non è certo un contesto così sfavorevole. A parlare di questo aspetto ci ha pensato il tecnico dell’azzurro, ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) In cerca di soluzioni. Non è un 2023 facile per, le sconfitte nella stagione sono molte e lo snodo in negativo della sua annata, per quanto si è visto, è stato quel ko contro lo scozzese Andy Murray a Melbourne, nel primo turno degli Australian Open. Da quella partita sono seguiti incontri nei quali sia dal punto di vista fisico che mentale l’azzurro non ha reso come ha abituato. E così,terra rossa di Montecarlo, il romano spera di ritrovarsi, anche se la superficie potrebbe non aiutarlo così tanto, considerate le sue caratteristiche attuali. Tuttavia, per un giocatore capace di spingersi ai quarti di finale nel 2021 al Roland Garros e di vincere due tornei sul rosso come a Budapest e a Belgrado, non è certo un contesto così sfavorevole. A parlare di questo aspetto ci ha pensato il tecnico dell’azzurro, ...

