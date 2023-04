Tennis, Paolo Bertolucci: “Ho visto la brutta copia di Lorenzo Musetti” (Di sabato 8 aprile 2023) Una prestazione deludente. Le difficoltà di Lorenzo Musetti proseguono nel massimo circuito internazionale del Tennis. L’azzurro, infatti, è stato sconfitto ieri nei quarti di finale dell’ATP250 di Marrakech (Marocco) dal francese Alexandre Müller (n.126 ATP) sul punteggio di 6-3 1-6 6-4 in 1 ora e 54 minuti di partita. Un avversario non irresistibile per il toscano, che ha sfruttato un Musetti a corrente alternata per far suo l’accesso nella semifinale del torneo marocchino. Per il carrarino una nuova battuta d’arresto, andando ad arricchire di un altro ko un 2023 purtroppo ricco di partite non all’altezza della situazione. Alla prova dei fatti è dalla United Cup che l’azzurro non riesce a infilare due vittorie consecutive. Il successo convincente del secondo turno contro il francese Hugo Gaston aveva confortato, ma ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Una prestazione deludente. Le difficoltà diproseguono nel massimo circuito internazionale del. L’azzurro, infatti, è stato sconfitto ieri nei quarti di finale dell’ATP250 di Marrakech (Marocco) dal francese Alexandre Müller (n.126 ATP) sul punteggio di 6-3 1-6 6-4 in 1 ora e 54 minuti di partita. Un avversario non irresistibile per il toscano, che ha sfruttato una corrente alternata per far suo l’accesso nella semifinale del torneo marocchino. Per il carrarino una nuova battuta d’arresto, andando ad arricchire di un altro ko un 2023 purtroppo ricco di partite non all’altezza della situazione. Alla prova dei fatti è dalla United Cup che l’azzurro non riesce a infilare due vittorie consecutive. Il successo convincente del secondo turno contro il francese Hugo Gaston aveva confortato, ma ...

