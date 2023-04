Tennis | Matteo Berrettini | “Fatico a rispondere a chi crede che la mia relazione sia un ostacolo per il mio lavoro”

(Di sabato 8 aprile 2023) L’obiettivo è chiaro: riprendere il filo del discorso interrotto. Il 2023 perha i chiari connotati con il segno “-“. La sconfitta subìta a Melbourne, per mano di Andy Murray, è stata quella che ha un po’ inaugurato questo periodo negativo, in cui anche il problema fisico di Acapulco (Messico) non ha aiutato di certo. In cerca delle giuste sensazioni il romano e, con questo spirito, si cimenterà nel Masters1000 di Montecarlo, che inizierà da domani. L’azzurro affronterà l’americano Maxime Cressy, non un grandissimo terraiolo, ma un giocatore da temere perché con le sue combinazioni servizio-dritto è assai difficile trovare ritmo. Da capire se ilattuale ne sarà capace. Ai microfoni di Sky Sport, l’azzurro ha parlato degli aspetti meramente agonistici, in primis: “Credo di essere sempre lo stesso giocatore, ...

In cerca di soluzioni. Non è un 2023 facile per Matteo Berrettini, le sconfitte nella stagione sono molte e lo snodo in negativo della sua annata, per quanto si è visto, è stato quel ko contro lo scoz ...Le parole rilasciate dal tennista azzurro a Sky Sport prima di Monte-Carlo: "Ho la fiducia di poter riprovare le stesse sensazioni di un tempo. Le critiche Non concepisco come una relazione non possa ...